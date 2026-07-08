Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Manifest grubunun üyelerinden Mina Solak'la yaşadığı aşkla son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Mina Solak'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda ilan eden ünlü fenomen bu kez kendi geçmişine ve özel hayatına dair yaptığı samimi paylaşımlarla takipçilerinin kafasını karıştırdı.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadıktan sonra yaz aylarında çıktıkları tekne tatilinden paylaştıkları romantik karelerle aşklarını ilan eden çift sosyal medyada yılın en çok konuşulan ikililerinden biri olmuştu. Doludizgin devam eden beraberlikleriyle dikkat çeken çiftten Tuna Gezgin takipçilerinden gelen sorular üzerine merak edilenlerini peş peşe sıraladı.

"Mühendisliği Bıraktım, Almanya'da Girişimim Başarısız Oldu"

31 yaşında olduğunu belirten Tuna Gezgin, kariyer yolculuğuna dair bilinmeyenleri ilk kez bu kadar net bir şekilde paylaştı. Aslında mühendislik eğitimi aldığını ancak bu mesleği sürdürmemeyi tercih ettiğini açıklayan ünlü fenomen, geçmişteki ticari kayıplarını da gizlemedi. Bir dönem Almanya'da iş kurduğunu ancak bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açık yüreklilikle dile getiren Gezgin, bugün severek içerik üretmeye devam ettiğini belirtti. Paylaşımında en çok dikkat çeken ve sosyal medyada tartışma yaratan ifadelerden biri ise şu oldu: "Zengin değilim ama özgürüm."

Maddi başarıdan ziyade kendi istediği hayatı yaşayabilmenin kendisi için çok daha önemli olduğunu vurgulayan içerik üreticisi, hayatında radikal ve cesur kararlar almaktan hiçbir zaman korkmadığını ifade etti.

"İki Ciddi İlişki Yaşadım Yürümedi. Pişman Değilim"

Tuna Gezgin'in açıklamalarında asıl kafa karıştıran ve Mina Solak'la olan ilişkisine yönelik soru işaretleri doğuran kısım ise özel hayatıyla ilgili sözleri oldu. Bugüne kadar hayatında yalnızca iki ciddi ilişki yaşadığını belirten fenomen isim, şu ifadeleri kullandı: "Yürümedi. Pişman değilim."

Geçmişiyle tamamen barışık olduğunu, yaşadığı hiçbir deneyimden utanmadığını ve her ilişkinin kendisine yeni bir vizyon kattığını ima eden Tuna Gezgin'in bu sözleri takipçileri tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu açıklamayı geçmişe yönelik asil ve dürüst bir duruşu olarak değerlendirirken bazı takipçiler ise "Mina Solak ile olan ilişkisi bu ciddi ilişkiler kategorisinde değil mi?" sorusunu sormaktan kendisini alamadı.

Kısa sürede internet sitelerinde ve magazin sayfalarında trend topic olan bu açıklamaların ardından Manifest grubunun hayranları ve çiftin yakın takipçileri Mina Solak cephesinden gelecek tepkiyi veya yeni bir ortak paylaşımı merakla beklemeye başladı.