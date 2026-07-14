Kısmetse Olur'da Yumruklar Konuşacaktı! Reji Müdahale Etti

Kısmetse Olur evinde tansiyon yine tavan yaptı. Eve yeni katılan erkek yarışmacı daha ilk gününde öyle bir hamle yaptı ki herkesin dikkati bir anda ona çevrildi. Eğlenceli başlayan ortam, yeni adayın evde sevgilisi bulunan bir kadın yarışmacıyı dansa kaldırmasıyla kısa sürede gerilim dolu anlara dönüştü.

Başta masum görünen dans diğer damat adayının gözünden kaçmadı. Kız arkadaşını başka bir erkekle dans ederken gören yarışmacı bir anda öfkesine hakim olamadı ve çekimin yapıldığı alana doğru yürüdü.

Müzik Bir Anda Kesildi

???? Kısmetse Olur programında yarışmaya yeni katılan bir erkeğin, başka bir yarışmacının kız arkadaşıyla dans etmesi üzerine tartışma çıktı:



➕️"Ne oluyor lan! Kes müziği."

➖️"Ne ne oluyor ya?"

➕️Dostum sen bir çekil şurdan

➖️"Oğlumlu konuşup benim canımı sıkma!" pic.twitter.com/39vLu2eRC8 — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 13, 2026

Sinirlerine hakim olamayan damat adayı rejiye yüksek sesle "Ne oluyor, müziği kesin!" diye seslenince stüdyoda hava tamamen değişti. Müzik aniden durunca herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yeni yarışmacı ise bu tepkiye şaşırarak neden bu kadar büyütüldüğünü sorguladı.

İki isim arasındaki sözlü tartışma saniyeler içinde sertleşmeye başladı. Damat adayı yeni yarışmacıya uzak durmasını söylerken ortam giderek daha da gerildi.

Tartışma Son Anda Büyümeden Önlendi

Gerginlik bununla da bitmedi. Yeni yarışmacı kendisine hitap şeklinden rahatsız olduğunu söyleyerek sert bir karşılık verdi. İkili arasında tansiyon yükselince evde bulunan diğer yarışmacılar hemen araya girdi.

Herkes tarafları sakinleştirmeye çalışırken olası bir fiziksel kavga son anda engellendi. Yaşanan anlar hem evdekileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

Kısmetse Olur'da aşk üçgenleri ve kıskançlık krizleri yeni sezonun en çok konuşulan konuları olmaya devam ediyor. Yeni yarışmacının daha ilk gününden böyle büyük bir tartışmanın merkezinde yer alması ise önümüzdeki bölümlerde dengelerin tamamen değişebileceğinin sinyalini verdi. Görünen o ki evde bundan sonra taşlar kolay kolay yerine oturmayacak.