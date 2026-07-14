Pınar Altuğ İle Yağmur Atacan Karşı Karşıya! Sebebi Şaşırttı

Yıllardır magazin dünyasının en uyumlu çiftleri arasında gösterilen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan bu kez büyük bir olay ya da sürpriz bir açıklamayla değil evde yaşadıkları oldukça tanıdık bir tartışmayla gündeme geldi. Üstelik konu ne ihanet ne de kıskançlık... Sadece bir çift çorap!

Çorap Tartışması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Çiftin kendi aralarında yaptığı samimi sohbet kısa sürede sosyal medyada yayılınca herkes aynı soruyu tartışmaya başladı: Giyilip çıkarılan çorap tekrar giyilir mi? Pınar Altuğ bu konuda oldukça net konuştu. Ona göre bir çorap ayağa değdiyse artık kirlidir ve yeniden giyilmemesi gerekir. Hatta yere bırakılmış bir çorabın tekrar kullanılmasını da doğru bulmadığını söyledi.

Yağmur Atacan ise olaya bambaşka bir açıdan yaklaştı. Bazen çorabı sadece birkaç dakika giydiğini hatta ayakkabıyı bile giymeden çıkarmak zorunda kaldığını anlattı. Özellikle kıyafet değiştirirken çorabın renginin uymaması gibi durumlarda o çorabı ikinci kez giymekte bir sakınca görmediğini söyledi.

Tatlı Atışma Kahkahalarla Bitti

Pınar Altuğ eşinin bu savunmasına da itiraz etti. Eğer çorap gerçekten hiç kullanılmadıysa çekmeceye geri konulması gerektiğini söyledi. Yağmur Atacan ise "Ayağına değdiyse çekmeceye koymak yanlış olur. Kenara ayırırsın, sonra tekrar giyersin." diyerek kendi mantığını savundu.

Sohbet ilerledikçe ortam daha da eğlenceli hale geldi. Yağmur Atacan erkekleri başarıyla savunduğunu iddia ederken, Pınar Altuğ da esprili bir şekilde kadınların şu an ekrana bakıp "Şu kadar bile cevap veremedi." dediğini söyleyerek herkesi güldürdü.

Kızlarının Mezuniyetiyle de Gündeme Gelmişlerdi

Çift kısa süre önce kızları Su'nun lise mezuniyetini kutladıkları duygusal paylaşımla da konuşulmuştu. Pınar Altuğ yıllar önce okula uğurladığı küçük kızının artık genç bir kadın olduğunu söyleyerek duyduğu gururu dile getirmişti.

Bu kez ise bambaşka bir nedenle gündemdeler. Günlük hayatın içinden çıkan bu küçük tartışma, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Kimi Pınar Altuğ'u haklı bulurken kimi de Yağmur Atacan'ın açıklamasını oldukça mantıklı buldu. Görünen o ki, evdeki çorap meselesi daha uzun süre konuşulmaya devam edecek.