Ricky Martin'den Türkler İçin Olay Sözler!

15 yıl sonra İstanbul'da sahneye çıkan Ricky Martin Türkiye sevgisini anlattı. Türk insanına övgüler yağdıran dünya yıldızı en çok etkilendiği detayı açıkladı.

Ricky Martin'den Türkler İçin Olay Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 19:27

Uzun yıllardır dünya turneleriyle milyonlarca hayranına ulaşan Ricky Martin tam 15 yıl sonra yeniden İstanbul'da sahneye çıktı. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser öncesinde gazetecilerle bir araya gelen ünlü yıldız Türkiye'ye olan sevgisini ve İstanbul'la ilgili duygularını içten bir şekilde anlattı.

Kuliste Samimi Karşılama

Ricky Martin daha ilk dakikadan sıcak tavırlarıyla dikkat çekti. Basın mensuplarını Türkçe "Merhaba" diyerek karşılayan ünlü sanatçı, gittiği ülkelerde insanları kendi dillerinde selamlamayı sevdiğini söyledi.

Ona göre bu küçük gibi görünen detaylar,.insanlar arasında çok güçlü bağlar kurulmasını sağlıyor. Hatta sohbet sırasında "İyi akşamlar Türkçede nasıl söyleniyor?" diye sorarak yeni kelimeler öğrenmeye çalıştı. Bu samimi tavır kuliste bulunan herkesin yüzünü güldürdü.

İstanbul'un Enerjisine Hayran Kaldı

Ricky Martin İstanbul'un kendisi için sıradan bir şehir olmadığını özellikle vurguladı. Aradan geçen 15 yıla rağmen bu şehre yeniden gelmenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen sanatçı İstanbul'da kendini eski dostlarıyla buluşmuş gibi hissettiğini anlattı.

Ünlü şarkıcıya göre İstanbul'un en büyük özelliği tarihle modern yaşamın iç içe geçmiş olması. Bir sokakta geçmişin izlerini görürken birkaç adım sonra bambaşka bir atmosferle karşılaşılabildiğini söyleyen Martin bu durumun şehri çok özel kıldığını ifade etti.

Türk İnsanına Özel Övgü

Sohbet sırasında Türkiye'de en sevdiği şey sorulduğunda ise cevabı oldukça net oldu. Ricky Martin Türk insanının misafirperverliğinden ve sıcak yaklaşımından çok etkilendiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesini gezdiğini belirten sanatçı Türkiye'de gördüğü samimiyeti her zaman ayrı bir yerde tuttuğunu dile getirdi. İnsanların güler yüzle karşılamasının ve içten davranmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

İstanbul Sadece Gezilmiyor Hissediliyor

Ricky Martin'e göre İstanbul'un büyüsü sadece tarihi yapılarında değil. Ünlü yıldız, bu şehrin yaşanması ve hissedilmesi gerektiğini söylüyor. Farklı medeniyetlerin izlerini aynı anda taşıyan İstanbul'un her köşesinde ayrı bir hikâye bulunduğunu belirten Martin Türkiye'den yine unutamayacağı anılarla ayrılacağını da sözlerine ekledi.

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