Zehra Güneş'ten sürpriz yanıtlar: "Telefonumdaki en ünlü kişi..."

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'da katıldığı "Hızlı Sorular" köşesindeki samimi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. Başarılı sporculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Güneş, verdiği cevaplarla dikkat çekti.

Programda kendisine yöneltilen, “Sultanlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kim?" sorusuna tereddütsüz yanıt veren Zehra, "Gözde Kırdar abla demek istiyorum. İki numara Glinka, üç numara Gamova, dört numara da Lo Bianco" ifadelerini kullandı. Güneş'in bu yorumu, voleybolseverlerden büyük beğeni topladı.

En dikkat çeken sorulardan biri ise “Telefonundaki en ünlü kişi kim?” oldu. Zehra Güneş, kısa süreli bir şaşkınlık yaşayıp telefon rehberine baktıktan sonra “Arda Turan” cevabını verdi. Bu yanıt, sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu ve Zehra Güneş’in rahat tavırları takipçilerinin beğenisini kazandı.

Başarılı voleybolcu, programa verdiği içten yanıtlarla hem spor kariyerine hem de kişisel hayatına dair ilgi çekici detaylar paylaştı.