Teoman Öldü mü? Daha 17’de Herkesi Sarsan Gelişme!

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17 bu akşam yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmelerle geliyor. Aras ve Teoman’ın kavuşmasına ramak kalmışken yaşanan büyük felaket herkesi endişeye sürüklüyor. Kardeşlerin yeniden bir araya gelip gelemeyeceği merak konusu olurken yeni bölümde hem gözyaşı hem büyük bir hesaplaşma yaşanacak.

Teoman’dan Haber Var mı? Herkes Kıyıda Bekliyor

Yeni bölümde arama kurtarma ekipleri Teoman’ı bulabilmek için seferber oluyor. Ancak Kos açıklarında bir erkek cesedinin bulunması endişeleri iyice artırıyor. Peki bulunan ceset Teoman’a mı ait? Akkaya ailesi en acı gününü mü yaşayacak?

Aras, Şebnem, Leyla, Deniz ve Teoman’ın arkadaşları kıyıda gelecek haberi beklerken herkesin aklında aynı soru var: Teoman hayatta mı? Kardeşlerin kavuşma hayali bu kez de yarım mı kalacak? Dizinin bu bölümünde bu soruların yanıtları büyük önem taşıyor.

Aras’tan Leyla’ya Yürek Burkan Veda

Bütün bu karmaşanın ortasında Aras, Leyla’ya karşı hislerini ilk kez bu kadar açık dile getiriyor. Genç adam Leyla’ya “Ben seni çok sevdim Leyla. Bir daha kimseyi sevemeyecek kadar çok” diyerek aşkını itiraf ediyor.

Ancak bu sözler mutlu bir başlangıcın değil duygusal bir vedanın parçası. Aras, Leyla’ya uzun süre görüşemeyeceklerini söyleyince ikili arasında hüzünlü anlar yaşanıyor.

Aras’ın Öfkesi İntikama Dönüşüyor

Kardeşini bir kez daha kaybetme ihtimaliyle sarsılan Aras’ın üzüntüsü kısa sürede büyük bir öfkeye dönüşüyor. Yaşananlardan Hakan Akkaya’yı sorumlu tutan Aras, intikam almaya karar veriyor.

Hakan’ın karşısına dikilen Aras “Ailenle vedalaş. Seni öldüreceğim” sözleriyle restini çekiyor. Böylece iki isim arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısı aralanıyor.

Pastel Film imzalı Daha 17 merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!