Hem Oğlu Hem Annesi! Çağla Şıkel’den Çifte Doğum Günü

Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımıyla ailesine duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. Ünlü sunucu ve model bir gün arayla doğan oğlu Kuzey ile annesi Asuman Şıkel’in doğum günlerini aynı kutlamada bir araya getirdi. Aile arasında gerçekleşen bu özel günden fotoğraflar paylaşan Şıkel’in mutluluğu adeta karelere yansıdı.

Anne ve oğlunun doğum günlerinin peş peşe gelmesi evde kutlama havasının ikiye katlanmasına neden oldu. Şıkel de bu güzel tesadüfü fırsata çevirerek iki sevdiği insan için birlikte pasta kesti. Kutlamadan görüntüleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim hem oğluna hem annesine olan sevgisini içten sözlerle anlattı.

Bir Gün Arayla Gelen İki Özel Gün

Çağla Şıkel’in ailesi için oldukça anlamlı olan bu kutlamada başrolde oğlu Kuzey ve annesi Asuman Şıkel vardı. Doğum günlerinin yalnızca bir gün arayla olması kutlamayı da biraz daha özel hâle getirdi.

Şıkel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bu güzel aile anlarını takipçilerine de açtı. Paylaşımlarda pasta kesilen kutlamadan kareler yer aldı. Ünlü sunucunun yüzündeki mutluluk da dikkatlerden kaçmadı.

“Kelimeler Yetmez” Diyerek Duygularını Anlattı

Çağla Şıkel fotoğraflarına eklediği notta ailesine duyduğu sevgiyi uzun uzun dile getirdi. Paylaşımında bir gün arayla önce Kuzey’in ardından annesinin doğum gününü kutladıklarını belirterek şöyle yazdı:

“1 gün arayla önce Kuzeyimin sonra Annemin doğum günü olunca bir acayip kutlamalar yapıldı bugün. Ne çok seviyorum sizi kelimeler yetmez herhalde anlatmaya…”

Şıkel mesajının devamında sevgisinin ve şükrünün içinden taştığını ifade ederek ailesine iyi ki doğduklarını ve iyi ki hayatında olduklarını söyledi.

Ünlü ismin bu paylaşımı ailesine verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Görünen o ki Çağla Şıkel için bu yılın en güzel kutlamalarından biri annesi ve oğluyla aynı mutluluğu paylaşmak oldu.