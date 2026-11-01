Cenk Eren’den Nazan Öncel’e Yıllar Sonra Sert Gönderme!

Cenk Eren yıllar önce Nazan Öncel’le yapmayı planladıkları ancak bir türlü hayata geçmeyen albüm çalışmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı o dönem yaşananları anlatırken albümün neden iptal edildiğini ve kendisine söylenen gerekçeyi de paylaştı. Üstelik aradan geçen yıllara rağmen bu konuya hâlâ kırgın olduğu anlaşılıyor.

Her Şey Kız Kardeşinin Sahneye Çıkmasıyla Başladı

Eren’in anlattıklarına göre Nazan Öncel’le albüm hazırlıkları yaptıkları dönemde sık sık sanatçının evinde ve stüdyosunda vakit geçiriyordu. O sıralarda Nükhet Duru’yla Günay’da sahne alan Eren’e, Öncel’den bir de sahne teklifi geldi.

Öncel İzmir’de şarkıcılık yapan kız kardeşinin de sahneye çıkmasını istiyordu. Eren bu fikre sıcak baktı. Hatta Günay’ın sahibiyle konuştu orkestra kurulmasını sağladı ve provalara katıldı. Ancak ertesi gün işler biraz karıştı. Öncel kız kardeşinin Nükhet Duru’yla aynı şekilde sahne alacağını söyleyince Eren itiraz etti. Çünkü bu Duru’yla birlikte hazırladıkları özel bir şovdu ve tek başına böyle bir karar vermesi mümkün değildi.

“Kariyerine Zarar Verecek” Denilerek Albüm İptal Edildi

Eren’in iddiasına göre, bu konuşmadan iki gün sonra Nazan Öncel’in eşi Akşit Bey kendisini aradı. Telefonda albüm çalışmasının iptal edildiğini bildirdi ve gerekçe olarak da şu sözleri kullandı: “Nazan Hanım çok düşündü, sana albüm yapmanın kariyerine zarar vereceğine karar verdik.”

Bu açıklama Eren’in aklında soru işaretleri bıraktı. Şarkıcı “Peki bana şarkı verirken kariyeri yok muydu?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Ayrıca kız kardeşinin sahne meselesi çözüme kavuşmayınca beş ay sonra kendisinin kariyerine zarar verecek biri hâline gelmesini de sorguladı.

Tuğba Ekinci Örneğini Unutmadı

Eren yıllar sonra Nazan Öncel’in Tuğba Ekinci’ye şarkı verdiğini görünce konuyu yeniden gündeme taşıdığını söyledi. Sosyal medyada “Demek ki Tuğba Hanım'ın kariyerine zarar vereceğini düşünmedi” diye yazdığını anlattı. Öncel’in Cihangir’deki ev fiyatlarından yakınmasına da değinen Eren geçmişte bir şarkı için kendisinden neredeyse bir daire parası aldığını söyledi.