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Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...

Hem voleyboldaki başarısı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren 24 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş son olarak, katıldığı bir programda geçmişte hayranlık duyduğu ismi açıkladı.

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2023 16:04

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

24 yaşındaki yıldız voleybolcu son olarak, katıldığı bir programda geçmişte hayranlık duyduğu ismi açıkladı.
 

Katıldığı bir programda "İlk Celebrity Crush'ın kimdi?" sorusuna "Çağatay Ulusoy" cevabını veren Zehra Güneş, ergenlik dönemlerinden itibaren Ulusoy'a duyduğu hayranlığını dile getirdi.

Celebrity Crush; ünlü birine duyulan aşk ve hoşlanma durumu olarak ifade ediliyor.

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