Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı

VakıfBank'ın ve Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya platformlarında paylaşımlarıyla geniş bir beğeni kitlesi kazanıyor. Güneş, NBA'de Houston Rockets formasıyla mücadele eden Alperen Şengün'e dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2024 11:30

GQ Türkiye'nin Ocak sayısında "Yılın İlham Veren Kadınları" arasında yer alan Zehra Güneş, sadece başarılı spor kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güneş, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte çektirdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'deki etkileyici performansıyla gündemde olan Alperen Şengün'e destek verdiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Zehra Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün için desteğini ifade ederken, yaptığı paylaşıma "gurur" notunu düştü.

Güneş'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Alperen Şengün'ün bir takım arkadaşının milli basketbolcuya "Şengün All-Star" dediği anlar görülebiliyor.

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