Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı

GQ Türkiye'nin Ocak sayısında "Yılın İlham Veren Kadınları" arasında yer alan Zehra Güneş, sadece başarılı spor kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güneş, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte çektirdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'deki etkileyici performansıyla gündemde olan Alperen Şengün'e destek verdiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

Zehra Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün için desteğini ifade ederken, yaptığı paylaşıma "gurur" notunu düştü.

Güneş'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Alperen Şengün'ün bir takım arkadaşının milli basketbolcuya "Şengün All-Star" dediği anlar görülebiliyor.