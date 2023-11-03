Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Filenin Sultanları'nın muazzam başarısı, oyuncuların özel hayatlarını da merak konusu haline getiriyor. Milli voleybolculardan Zehra Güneş, sadece güzellikleriyle değil aynı zamanda finansal başarılarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
Rich Verse, yakın bir süre önce dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesini yayımladı ve listede Filenin Sultanları'ndan 2 başarılı voleybolcu yer aldı.
Vakıfbank SK'da oynayan Zehra Güneş'in serveti 4 milyon dolar olarak kaydedilirken, Rusya'da mücadele eden Ebrar Karakurt'un ise 4,2 milyon dolarlık bir kazancı olduğu açıklandı. Bu başarılar, voleybol camiasında büyük yankı uyandırdı.
DÜNYANIN EN ZENGİN KADIN VOLEYBOLCULARI LİSTESİ
SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar
JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar
GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar
THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar
PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar
YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar
FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar
KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar
BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar
SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar
SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar
NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar
EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar
ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar
JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar
TIJANA BOSKOVIC (Sırbistan) 3,4 milyon dolar
SAORI KIMURA (Japonya) 3,2 milyon dolar
KELSEY ROBINSON (Amerika) 2,9 milyon dolar
ISABELLE HAAK (İsveç) 2,1 milyon dolar
KLARA PERIC (Hırvatistan) 1,8 milyon dolar