Advert

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Filenin Sultanları'nın büyük başarısının ardından oyuncuların kişisel hayatları da merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin milli voleybolcusu Zehra Güneş, sadece yetenekleriyle değil güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor ve şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2023 09:05

Filenin Sultanları'nın muazzam başarısı, oyuncuların özel hayatlarını da merak konusu haline getiriyor. Milli voleybolculardan Zehra Güneş, sadece güzellikleriyle değil aynı zamanda finansal başarılarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Rich Verse, yakın bir süre önce dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesini yayımladı ve listede Filenin Sultanları'ndan 2 başarılı voleybolcu yer aldı.

Vakıfbank SK'da oynayan Zehra Güneş'in serveti 4 milyon dolar olarak kaydedilirken, Rusya'da mücadele eden Ebrar Karakurt'un ise 4,2 milyon dolarlık bir kazancı olduğu açıklandı. Bu başarılar, voleybol camiasında büyük yankı uyandırdı.
 

DÜNYANIN EN ZENGİN KADIN VOLEYBOLCULARI LİSTESİ

SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar

PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar

YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar

FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar

KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar

SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar

EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar

ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar

JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar

TIJANA BOSKOVIC (Sırbistan) 3,4 milyon dolar

SAORI KIMURA (Japonya) 3,2 milyon dolar

KELSEY ROBINSON (Amerika) 2,9 milyon dolar

ISABELLE HAAK (İsveç) 2,1 milyon dolar

KLARA PERIC (Hırvatistan) 1,8 milyon dolar

Benzer Haberler
Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! 'O günlere gittim, setteki o anı hatırladım' Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! 'O günlere gittim, setteki o anı hatırladım'
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den karnı burnundan paylaşım İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den karnı burnundan paylaşım
Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu! Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu!
Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar
Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi