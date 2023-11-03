Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Filenin Sultanları'nın muazzam başarısı, oyuncuların özel hayatlarını da merak konusu haline getiriyor. Milli voleybolculardan Zehra Güneş, sadece güzellikleriyle değil aynı zamanda finansal başarılarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Rich Verse, yakın bir süre önce dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesini yayımladı ve listede Filenin Sultanları'ndan 2 başarılı voleybolcu yer aldı.

Vakıfbank SK'da oynayan Zehra Güneş'in serveti 4 milyon dolar olarak kaydedilirken, Rusya'da mücadele eden Ebrar Karakurt'un ise 4,2 milyon dolarlık bir kazancı olduğu açıklandı. Bu başarılar, voleybol camiasında büyük yankı uyandırdı.



DÜNYANIN EN ZENGİN KADIN VOLEYBOLCULARI LİSTESİ

SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar

PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar

YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar

FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar

KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar

SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar

EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar

ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar

JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar

TIJANA BOSKOVIC (Sırbistan) 3,4 milyon dolar

SAORI KIMURA (Japonya) 3,2 milyon dolar

KELSEY ROBINSON (Amerika) 2,9 milyon dolar

ISABELLE HAAK (İsveç) 2,1 milyon dolar

KLARA PERIC (Hırvatistan) 1,8 milyon dolar