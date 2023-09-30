Zehra Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Zehra Güneş, voleybol kariyerine sadece 13 yaşında başlamasına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza attı. Sporculuk kariyeri boyunca dünya çapında bir hayran kitlesi edindi.

Güzelliği ve spor başarılarıyla tanınan Zehra Güneş, aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı içeriklerle de büyük ilgi görüyor.

Ancak Zehra Güneş'in, Survivor yarışmasında yer alan Berkan Karabulut ile kuzen olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdılar.

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine özgü kişiliği ve yarışmadaki performansıyla hafızalarda kalan isimlerden biri oldu.

Berkan Karabulut, Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Gururumuzsun kuzen" notuyla duygusal bir paylaşımda bulundu. İkilinin kuzen olduklarını öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadılar.