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Zehra Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, spor kariyeri ve özel hayatıyla sıkça konuşulan bir isim haline geldi. Güzel voleybolcu, sadece başarısıyla değil, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ancak Zehra Güneş'in akrabası olan bir ismin Survivor yarışmasına katıldığını duyanlar oldukça şaşırdı.

Zehra Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2023 10:30

Zehra Güneş, voleybol kariyerine sadece 13 yaşında başlamasına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza attı. Sporculuk kariyeri boyunca dünya çapında bir hayran kitlesi edindi.

Güzelliği ve spor başarılarıyla tanınan Zehra Güneş, aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı içeriklerle de büyük ilgi görüyor.

Ancak Zehra Güneş'in, Survivor yarışmasında yer alan Berkan Karabulut ile kuzen olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdılar.

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine özgü kişiliği ve yarışmadaki performansıyla hafızalarda kalan isimlerden biri oldu.

Berkan Karabulut, Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Gururumuzsun kuzen" notuyla duygusal bir paylaşımda bulundu. İkilinin kuzen olduklarını öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

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