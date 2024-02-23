Zehra Güneş'in kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı!

Voleybolun başarılı ismi Zehra Güneş, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ablası gibi güzellikleriyle dikkat çeken İrem Güneş ise hayranlık uyandırıyor. İşte Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş...

Zehra Güneş'in kardeşiyle olan benzerliği şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2024 16:11

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Zehra Güneş'in, başarılı spor kariyerine ek olarak güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor olmasıyla birlikte, ailesi de merak konusu haline geldi. Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş de adından sıkça söz ettiriyor.

Zehra Güneş, voleybol kariyerine sadece 13 yaşında başlayarak kısa sürede büyük başarılar elde etti. Milli Takım formasını giyerek ülkesini uluslararası alanda temsil eden Güneş, hem sporculuğuyla hem de kişisel hayatıyla geniş kitlelerin ilgisini çekiyor.

Ancak Zehra Güneş'in başarılı kariyeri kadar dikkat çeken bir başka nokta da ailesi ve özellikle kardeşi İrem Güneş oldu. Zehra'nın kuzeni olan İrem Güneş de voleybol dünyasında adından söz ettiriyor.

İrem Güneş, ablası gibi genç yaşına rağmen voleybol alanında önemli başarılar elde etmiş bir sporcu olarak tanınıyor. Güneş, Zehra gibi voleyboluyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip.

İşte Zehra Güneş'in kardeşi...

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