Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu!

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Zehra Güneş, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor

Zehra Güneş’in asansör pozu sosyal medyada olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2025 14:14

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Zehra Güneş, yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram’da 3 milyon takipçiye ulaşan milli voleybolcu, son olarak asansörde verdiği pozla gündeme geldi.

Güneş’in doğal güzelliği ve sade tarzı takipçilerinden tam not aldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada "Zehra her haliyle göz kamaştırıyor", "Sade ama etkileyici" gibi yorumlar yapılırken, başarılı sporcunun doğal güzelliğine övgüler yağdı. Zehra Güneş, voleybol performansının yanı sıra, sosyal medyadaki enerjisiyle de dikkat çekmeye devam ediyor!

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