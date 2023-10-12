Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı

Filenin Sultanları'nda gösterdiği başarılı oyunculukla tanınan Zehra Güneş, son zamanlarda bir markanın yüzü olarak da dikkat çekti. Son olarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ta mücadele eden Güneş, bir kez daha kupayı kaldırdı.

Zehra Güneş, anne ve babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığında, ailesinin boyu dikkatleri çekti. Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu, çevrimiçi platformlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Bu fotoğrafa gelen yorumlarda, "E böyle ana babadan böyle evlat çıkar, normal", "Anne ve babadan bu boyda kız yetişir, normal", "Maşallah, çok güzel bir fotoğraf", "Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına taşıyorlar", "Yok artık, uzunlar ailesi" gibi ifadeler dikkat çekti.