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Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş, zafer sonrası anne ve babasıyla birlikte poz verdi. Ancak Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2023 12:30

Filenin Sultanları'nda gösterdiği başarılı oyunculukla tanınan Zehra Güneş, son zamanlarda bir markanın yüzü olarak da dikkat çekti. Son olarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ta mücadele eden Güneş, bir kez daha kupayı kaldırdı.

Zehra Güneş, anne ve babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığında, ailesinin boyu dikkatleri çekti. Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu, çevrimiçi platformlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Bu fotoğrafa gelen yorumlarda, "E böyle ana babadan böyle evlat çıkar, normal", "Anne ve babadan bu boyda kız yetişir, normal", "Maşallah, çok güzel bir fotoğraf", "Türkiye'nin boy ortalamasını tek başlarına taşıyorlar", "Yok artık, uzunlar ailesi" gibi ifadeler dikkat çekti.

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