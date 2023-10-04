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Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin yıllar önceki görüntüleri sosyal medyayı salladı. Meğer Zehra Güneş arkadaşını desteklemek için O Ses Türkiye'ye katılmış. Güneş'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2023 11:36

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlak yıldızlarından biri olarak öne çıkan Zehra Güneş, sadece spor kariyeriyle değil, aynı zamanda aktif sosyal medya kullanımıyla da sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı büyük ilgi gören ünlü voleybolcu, samimi tavırları ve güzelliği ile dikkat çekiyor.

Zehra Güneş'in geçmişine dair unutulmaz bir anı, yıllar önce katıldığı O Ses Türkiye programına dayanıyor. Henüz 17 yaşındayken katıldığı bu programda, voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmak amacıyla sahneye çıkmıştı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, Öykü'nün arkadaşının boyunun 1.90 metreden uzun olduğunu ve aynı zamanda voleybolcu olduğunu söyleyerek Zehra Güneş'i tanıtmıştı.

Stüdyo içinde bulunan seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in genç yaşına rağmen sahip olduğu uzun boya ve etkileyici fiziksel özelliklere hayran kalmışlardı. Hadise, Zehra Güneş'in boyunun uzunluğunu görünce şaşırmış ve sunucu Saadet Özsırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" demişti.

O dönemde henüz çok tanınmamış olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan "Ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğin konusunda umutluyum" yorumu gelmişti. Bu anı, Zehra Güneş'in spor kariyerinin yanı sıra dikkat çeken sosyal medya paylaşımları arasında unutulmaz bir hatıra olarak yaşamaya devam ediyor.

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