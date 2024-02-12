Zehra Güneş ve Berke Özer aşk mı yaşıyor?

Türkiye'nin tanınmış sporcularından Vakıfbank'ın başarılı smaçörü Zehra Güneş (24) ile Milli futbolcu ve Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer (23), yaklaşık 2 ay önce başlayan sürpriz bir aşka yelken açtı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstüdağ'ın haberine göre, spor dünyasının genç ve başarılı isimleri Zehra Güneş ve Berke Özer'in aşkı, bir süredir gizli kalmayı başarmıştı. Ancak sonunda bu sürpriz ilişki gün yüzüne çıktı.

Voleybol camiasının sevilen ismi Zehra Güneş ile futbol sahalarının genç yeteneği Berke Özer'in bir araya gelmesi, spor dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Zehra Güneş'in smaçlarıyla rakiplerine korku salarken, Berke Özer'in kalede sergilediği performansla adından söz ettirdiği biliniyor. İkilinin birlikte yaşadığı bu romantik ilişki, spor dünyasında da dikkatle takip ediliyor.