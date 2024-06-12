Zehra Güneş o pozu paylaştı sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Kariyeri kadar özel hayatı da merak edilen ünlü voleybolcunun, VakıfBank'ta oynarken ailesiyle çekilen fotoğrafları gündeme damga vurdu.

Zehra Güneş o pozu paylaştı sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2024 17:00

f bir şekilde kullanarak takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken Güneş, güzelliği ve zarafetiyle de beğeni topluyor.

Geçtiğimiz aylarda annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Zehra Güneş'in, bu kez kız kardeşi Mina Güneş'in lise mezuniyetinde çekilen aile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Güneş ailesinin bu özel anı, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Güneş ailesinin boyları ve Zehra Güneş'in dikkat çekici fiziksel özellikleri üzerine yapılan yorumlar, fotoğrafın popülerliğini artırdı.

Zehra Güneş'in ailesiyle olan bu samimi ve mutlu anları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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