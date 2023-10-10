Zehra Güneş lansmanda! İddialı seçimiyle tam not aldı

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunan genç voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve genç sporcular için bir rol model. Hem voleybol sahasında elde ettiği başarılar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor. Son olarak katıldığı bir lansmanda cesur bir tercih yaparak büyük ilgi topladı.

Geceye siyah kıyafetlerle katılan Zehra Güneş, büstiyer ve ceket kombini ile dikkat çekti. Ayrıca, eldiven tercihiyle de fark yarattı.

Zehra Güneş, lansmanda herkes tarafından beğenilen bir görünüm sergiledi, ancak sosyal medyada bazı kişiler eldiven tercihi konusunda farklı görüşler dile getirdi.