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Zehra Güneş lansmanda! İddialı seçimiyle tam not aldı

Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen ve milli takımda büyük başarılara imza atan Zehra Güneş, şimdi de ünlü bir markanın reklam yüzü olarak ön plana çıkıyor. Sporculuk kariyeri ve sosyal medya etkileşimi ile dikkat çeken Güneş, makyaj markasının yeni yüzü oldu.

Zehra Güneş lansmanda! İddialı seçimiyle tam not aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2023 11:13

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunan genç voleybolcu Zehra Güneş, 23 yaşında ve genç sporcular için bir rol model. Hem voleybol sahasında elde ettiği başarılar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor. Son olarak katıldığı bir lansmanda cesur bir tercih yaparak büyük ilgi topladı.

Geceye siyah kıyafetlerle katılan Zehra Güneş, büstiyer ve ceket kombini ile dikkat çekti. Ayrıca, eldiven tercihiyle de fark yarattı.

Zehra Güneş, lansmanda herkes tarafından beğenilen bir görünüm sergiledi, ancak sosyal medyada bazı kişiler eldiven tercihi konusunda farklı görüşler dile getirdi.

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