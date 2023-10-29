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Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster

Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş, Kim Milyoner Olmak İster Cumhuriyet Bayramı Özel Bölümüne katıldı. Peki Zehra kimdir, hangi başarılara imza attı? İşte detaylar...

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 18:25

1999'da İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola genç yaşta VakıfBank'ta adım attı. Kısa sürede yıldız ve genç kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde etti. 15 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımında kiralık olarak top koşturdu ve bu dönemde de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Zehra'nın VakıfBank'taki Yılları

2015-2016 sezonunda VakıfBank'ın yedek takımında görev aldı ve takımı 2. Lige taşıyan isimlerden biri oldu. Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta oynamasının ardından VakıfBank Genç Takımı'na dönüş yaptı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. 2017-2018 sezonundan itibaren VakıfBank'ın A takımının değişmez isimlerinden biri haline geldi. Zehra, bu süre zarfında pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. Bu başarılar arasında 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası bulunuyor.

Zehra Güneş ve Milli Forma Altındaki Başarıları

Milli takım kariyeri boyunca da pek çok başarının altına imza atan Zehra, Yıldız Milli Takımı ile dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluklarına erişti. Genç Milli Takımı'nda da başarılı sonuçlar alarak Avrupa'da üçüncü, dünyada dördüncü oldu. Aynı zamanda, 23 Yaş Altı Milli Takımı ile dünya şampiyonu oldu.

A Milli Takım kariyeri boyunca 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olan ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda da yer bulan Zehra, oyunlarda mücadele etti. 2023'te ise Türkiye A Kadın Milli Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Bu iki turnuva boyunca da "en iyi orta oyuncu" unvanını aldı.

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