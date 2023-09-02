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Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı olarak bilinen Zehra Güneş, spor kariyerinin yanı sıra aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanarak dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın finale yükselmesinin ardından Güneş, galibiyet coşkusunu paylaştı ve bu paylaşımıyla büyük ilgi gördü. Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in bu paylaşımına eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz da ilgi gösterdi.

Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2023 11:24

Milli Takım'daki başarılarıyla göz dolduran Zehra Güneş, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor ve sık sık paylaşımları gündem oluşturuyor. İtalya karşısında elde edilen 3-2'lik zaferin ardından Filenin Sultanları'nın finale yükselmesiyle Zehra Güneş, sevincini galibiyet pozunu paylaşarak kutladı.

Güzel voleybolcu, paylaşımına "Son dansa hazırım" notunu ekledi ve bu poz büyük bir ilgi gördü, yorum ve beğenilerle dolup taştı.

Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yapanlar arasında eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz da bulunuyordu ve Poyraz, "Son dans olmayacağını biliyoruz" şeklinde espri yaparak katıldı.

Güneş'in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Sitare Akbaş ve Aşkım Burçe gibi ünlü isimler de vardı.24 yaşındaki başarılı voleybolcunun Instagram hesabında 3 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

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