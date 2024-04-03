Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!

Voleybol sahnesinde parlayan yıldızlardan biri olan Vakıfbank'ın smaçörü Zehra Güneş ile Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'in yaklaşık 6 aydır devam eden ilişkisi sona erdi. İkilinin ayrılığının arkasındaki sebep, yoğun spor programları olarak açıklandı.

Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı! İlişkinin bitme sebebi şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2024 14:46

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Zehra Güneş ile Eyüpspor’un başarılı kalecisi Berke Özer'in ilişkisi sona erdi. İddiaya göre, her iki sporcu da kariyerlerindeki yoğun tempo nedeniyle ilişkilerine yeterince vakit ayıramadı. Özellikle antrenmanlar ve maçlar arasındaki sıkışık program, genç sporcuların birbirleriyle zaman geçirmesini zorlaştırdı.

Çiftin ayrılık kararında temel etken, kariyerlerine odaklanmayı tercih etmeleri oldu. Hem Zehra Güneş hem de Berke Özer, spor kariyerlerini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zehra Güneş, voleybol kariyerindeki başarısıyla tanınırken, Eyüpspor'un yetenekli kalecisi Berke Özer ise futbol dünyasında adından söz ettiriyor. İkilinin ayrılığı, spor dünyasında da yankı uyandırdı ve genç sporcuların kariyer odaklı tutumlarına dikkat çekti.

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