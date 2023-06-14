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Zehra Çilingiroğlu'nun deniz keyfi

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun sekiz yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte tatil sezonunu açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Zehra Çilingiroğlu, fit haliyle dikkat çekti.

Zehra Çilingiroğlu'nun deniz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2023 08:30

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya, Bodrum'da tatil sezonunu açarak huzurlu bir kaçamak yapıyor. Genç çift, önceki gün Demirbükü'ndeki lüks bir sitenin plajında görüntülendi ve güneşin tadını çıkardı.

Denizin üzerinde sabitlenmiş bir iskeleye çıkan çift, bir süre dinlendikten sonra tekrar serin sulara bıraktılar kendilerini. Uzun süre güneşlendikten sonra dondurma keyfi yaparak tatillerinin keyfini sürdürdüler.

Zehra Çilingiroğlu'nun 25 yaşında olmasına rağmen fit vücudu dikkat çekiyor ve görenler onun güzelliğini annesinden miras aldığını söylüyor. Hem genç yaşına rağmen formunu koruması hem de doğal güzelliğiyle dikkat çeken Zehra, annesi Hülya Avşar'ın izinden gittiği için takdir topluyor.

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