Yasemin Şefkatli'den Büyük Başarı! Taleplere Yetişemiyor

Kendi kozmetik markasını kuran Yasemin Şefkatli ürünlerine gelen yoğun ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Ünlü isim siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Yasemin Şefkatli'den Büyük Başarı! Taleplere Yetişemiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 20:32

İbrahim Tatlıses'in gelini ve İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla değil iş hayatına attığı adımla gündeme geldi. Uzun süredir üzerinde çalıştığı kozmetik markasını hayata geçiren Şefkatli ürünlerini satışa çıkardı.

Markasını tanıtırken heyecanını takipçileriyle de paylaşan ünlü isim bu süreç için uzun zamandır emek verdiğini söyledi. Ürünlerin nasıl karşılanacağını merak ettiğini belirten Şefkatli destek mesajlarının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Ürünlerin satışa başlamasının ardından beklediğinden çok daha fazla ilgi gören Yasemin Şefkatli yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Ürünlere güvenim tamdı ama sizin bana duyduğunuz güven beni gerçekten duygulandırdı" diyen Şefkatli, gelen siparişlerin yoğunluğu karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Hatta esprili bir dille son birkaç gündür rüyada gibi hissettiğini ifade etti.

Ayrıca ürünleri kullanan takipçilerinden yorum ve geri bildirim beklediğini de sözlerine ekledi.

Zorlu Günlerin Ardından Güzel Haber

Yasemin Şefkatli kısa süre önce oğluyla birlikte evde yaşadığı talihsiz kazayla da gündeme gelmişti. Oğlunu kucağında taşırken merdivenden düştüğünü açıklayan Şefkatli yaşadıkları korku dolu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından hem kendisinin hem oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ünlü isim yaşananların görünmez bir kaza olduğunu ifade etmişti.

Takipçilerine Teşekkür Etti

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Şimdi ise gündeminde bambaşka bir mutluluk var. Yeni markasına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle takipçilerine tek tek teşekkür eden Yasemin Şefkatli bu desteğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Hem annelik hem iş hayatını bir arada yürütmeye çalışan Şefkatli, yeni girişimiyle önemli bir adım atarken, gördüğü ilginin kendisine büyük motivasyon verdiğini belirtti. Gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen ünlü isim, takipçilerinden gelen güzel mesajların ise tüm yorgunluğunu unutturduğunu ifade etti.

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