İbrahim Tatlıses'in Altın Ufağı Büyüdü! Son Hali Olay Yarattı

İbrahim Tatlıses bu kez ne yeni bir şarkısıyla ne de yaptığı açıklamalarla gündemde. Usta sanatçı sosyal medya hesabından kızı Elif Ada ile geçirdiği keyifli anları paylaşınca takipçileri adeta o karelere akın etti. Baba-kızın Bodrum'da birlikte yaptığı kahvaltı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Uzun yıllardır özel hayatıyla da merak edilen Tatlıses'in "altın ufağım" diye seslendiği Elif Ada'nın son hali ise sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Bodrum'da Baba Kız Keyfi

Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren İbrahim Tatlıses yoğun temposuna kısa bir mola vererek kızı Elif Ada ile vakit geçirdi. Güne birlikte kahvaltı yaparak başlayan baba-kızın neşeli halleri objektiflere de yansıdı.

Tatlıses, kahvaltı masasından paylaştığı fotoğrafa "Altın ufağımla kahvaltıdayız" notunu ekledi. Bu samimi paylaşım hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlarda da baba-kıza sevgi dolu mesajlar paylaşıldı.

Elif Ada'nın Son Hali Dikkat Çekti

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada çok sık kamera karşısına çıkmadığı için takipçileri onun son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı küçük Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğünü dile getirirken bazıları da babasına olan benzerliğine dikkat çekti.

Paylaşımın altına "Zaman ne çabuk geçmiş", "Maşallah kocaman olmuş" ve "Babanızla mutluluğunuz daim olsun" gibi yüzlerce yorum yapıldı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

İbrahim Tatlıses zaman zaman ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kez de gösterişten uzak tamamen doğal bir kahvaltı karesi paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

Magazin gündeminde sık sık farklı haberlerle yer alan usta sanatçı bu kez sadece baba-kız mutluluğunu paylaşarak sevenlerinin yüzünü güldürdü. Elif Ada'nın büyümüş hali ve ikilinin samimi görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri olmayı başardı.