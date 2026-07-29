Manifest'te Deprem! Hilal Ve Agah Uz Resmen Ayrıldı

Agah Uz'un dava açıklaması sonrası büyüyen tartışmalar yeni bir krize dönüştü. Hilal Yelekçi, gelen tepkilerin ardından ayrılığı duyurdu.

Manifest'te Deprem! Hilal Ve Agah Uz Resmen Ayrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 20:55

Manifest grubunun sevilen isimlerinden Hilal Yelekçi ile Agah Uz'un ilişkisi resmen sona erdi. Son günlerde sosyal medyada peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gelen ayrılık haberi, özellikle grubun hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

İkilinin ilişkisi bir süredir konuşuluyordu ancak yaşanan son olaylar ayrılık kararını da beraberinde getirdi.

Dava Kararı Tartışmaları Büyüttü

Günün ilk saatlerinde Agah Uz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunan bazı Manifest hayranlarına dava açtığını duyurdu. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kişi karara tepki gösterdi.

Özellikle grubun fanları arasında konu hızla yayıldı. Kimi kullanıcılar Agah Uz'a destek verirken, kimi de dava kararını sert sözlerle eleştirdi. Tartışmaların büyümesiyle birlikte gözler doğal olarak Hilal Yelekçi'ye çevrildi.

Hilal Yelekçi Sessizliğini Bozdu

Sosyal medyada gün boyunca "Neden açıklama yapmıyor?" ve "Arkasında durmuyor" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. Artan eleştirilerin ardından Hilal Yelekçi de sessiz kalmadı.

Instagram yayın kanalından takipçilerine seslenen Yelekçi Agah Uz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bu açıklama gün boyu süren tartışmaların ardından en çok konuşulan gelişme oldu.

Hayranlar İkiye Bölündü

Ayrılık haberinin duyulmasının ardından sosyal medya adeta ikiye ayrıldı. Bir grup takipçi Hilal Yelekçi'nin aldığı karara saygı duyduğunu dile getirirken bazı kullanıcılar ise yaşananların zamanlamasına dikkat çekti.

Şimdilik taraflardan ilişkinin neden sona erdiğine dair detaylı bir açıklama gelmiş değil. Ancak hem dava süreci hem de ayrılık kararı, Manifest hayranlarının gündemindeki yerini koruyor. Görünen o ki sosyal medyada bu konuyla ilgili tartışmalar bir süre daha devam edecek.

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