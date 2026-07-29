Ahbap Dosyasında Yeni Dalga! Eda Ece Ve Kerem Bürsin İçin Kritik Karar!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu kez oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Soruşturma Kapsamı Genişliyor

Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda operasyon gerçekleştirilmiş birçok kişi hakkında adli işlem uygulanmıştı. Savcılık tarafından yürütülen süreçte mali hareketler para transferleri ve çeşitli finansal işlemler detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor.

Yetkililerin yaptığı incelemelerde bazı hesap hareketleri para transferleri ve farklı mali işlemler araştırma konusu olurken soruşturmanın farklı aşamalarında yeni isimlerin de ifadeye çağrıldığı görülüyor.

Daha Önce de Ünlü İsimler İfade Vermişti

Bu süreçte yalnızca son çağrılan oyuncular değil daha önce de birçok tanınmış isim savcılığa giderek bilgi vermişti. Aralarında televizyon dünyasından gazeteciler sanatçılar ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda kişi soruşturma kapsamında ifade verdi.

Şimdi ise Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bilgisi gündeme geldi.

Gözler Yeni Açıklamalarda

Soruşturmayla ilgili resmi süreç devam ederken ifadeye çağrılan isimlerden henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi. Savcılık tarafından da ifade tarihleri veya sürecin ayrıntılarıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapılmış değil.

Öte yandan soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olup olmayacağı merak ediliyor. Kamuoyu hem savcılıktan gelecek açıklamaları hem de ifadeye çağrılan isimlerin yapacağı olası değerlendirmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.