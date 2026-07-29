Kıyafeti Kaydı Gözler Ona Çevrildi! Plajda Olay Anlar

Brooks Nader'in tatilde yaşadığı kıyafet kazası gündem oldu. Ünlü model yaşananlara aldırmadan tatiline devam ederken o anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Kıyafeti Kaydı Gözler Ona Çevrildi! Plajda Olay Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 20:39

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Brooks Nader bu kez podyumda ya da kırmızı halıda değil tatil yaptığı plajda yaşadığı beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Cesur tarzıyla sık sık konuşulan Nader, sahilde yürürken kıyafetinin azizliğine uğradı. O anlar objektiflere yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kıyafet Kazası Moralini Bozmadı

Brooks Nader, tatil için tercih ettiği sahilde derin V yakalı leopar desenli şık bir tulum giydi. Sütyen kullanmayan ünlü model, yürüyüş yaptığı sırada kıyafetinin kaymasıyla zor anlar yaşadı. Yaşanan talihsiz kazaya rağmen panik yapmayan Nader rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olayın ardından tatiline kaldığı yerden devam eden ünlü isim, sahil kenarında vakit geçirdi öğle yemeğini yedi ve denizin keyfini çıkardı. Rahat tavırları takipçilerinden de olumlu yorumlar aldı.

Cesur Tarzıyla Her Zaman Konuşuluyor

Brooks Nader'in iddialı kombinleri aslında magazin dünyası için yeni bir durum değil. Ünlü model giydiği cesur kıyafetler ve dikkat çeken tarzıyla uzun zamandır adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta da Jessica Alba ve Jake Paul gibi ünlü isimlerin katıldığı bir davette mini eteği ve beyaz crop tişörtüyle tüm bakışları üzerine çekmişti.

Moda tercihleri kadar özgüvenli tavırlarıyla da konuşulan Nader sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Kariyerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sadece modellik kariyeriyle değil, oyunculuk projeleriyle de adından söz ettiren Brooks Nader için heyecan verici bir dönem başladı. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda efsane dizi Baywatch'un yeni uyarlamasının kadrosuna dahil oldu.

Yeni projede Zuma Plajı'nın cankurtaran kaptanı Selene karakterini canlandıracak olan Nader'in performansı şimdiden merak ediliyor. Görünen o ki ünlü model hem kariyeri hem özel hayatıyla uzun süre magazin gündeminde kalmaya devam edecek.

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