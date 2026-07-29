İfadeye Çağrıldı! Berna Laçin'den Çok Konuşulacak Mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Berna Laçin'in de yer aldığı ortaya çıktı. Gelişmenin haberlerde yer almasının ardından Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Oyuncu yaşanan süreci oldukça esprili bir dille yorumlamayı tercih etti. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Dikkat Çeken Mesaj

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hah ben de beni ifadeye niye çağırmadılar diyordum, kambersiz düğün olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler birçok kişi tarafından ironik bir gönderme olarak yorumlandı. Kimileri paylaşımı mizahi bulurken kimileri de yaşanan sürece yönelik dikkat çekici bir tepki olarak değerlendirdi. Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşım sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Başka İsimler de Listede

Soruşturma kapsamında yalnızca Berna Laçin'in değil, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılacağı açıklandı.

Şu ana kadar oyuncuların ne zaman ifade vereceğine ilişkin resmi bir tarih paylaşılmış değil. Sürecin savcılık tarafından yürütüldüğü ve ilgili kişilerin bilgilerine başvurulacağı belirtildi.

Gözler Sürecin Devamında

Öte yandan daha önce de Elçin Sangu, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Uğur Dündar'ın aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı açıklanmıştı.

Berna Laçin'in yaptığı paylaşım ise gelişmenin önüne geçerek sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Bundan sonraki süreçte hem soruşturmaya ilişkin resmi açıklamalar hem de ifadelerin ardından yaşanacak gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.