Zehra Çilingiroğlu’ndan Spor Salonunda Şok Gösteri!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu aletli pilates yaptığı anları paylaştı. Fiziği ve zorlu hareketleriyle sosyal medyayı salladı.

Zehra Çilingiroğlu’ndan Spor Salonunda Şok Gösteri!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2026 17:00

Türk sanat dünyasının usta ismi Hülya Avşar ile ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde Instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan genç isim bu kez spor salonundaki büyüleyici görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aletli Pilates İle Sınırları Zorladı

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu son olarak antrenman esnasında çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Aletli pilates yaparken esnekliği ve gücüyle adeta gövde gösterisi yapan Çilingiroğlu peş peşe sergilediği zorlu hareketlerle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Formda görüntüsüyle dikkat çeken güzel isim spor tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antrenman Sonrası Aynada Şov Yaptı

Tempolu geçen pilates seansının ardından soluğu aynanın karşısında alan Zehra Çilingiroğlu spor salonda çektiği iddialı ayna pozunu da hesabından yayınladı. Kusursuz fiziği ve fit görünümüyle sosyal medyayı sallayan genç ismin bu paylaşımları kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum topladı.

Özel Hayatıyla da Gündemden Düşmüyor

Müzik ve spor tutkusunun yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık magazin haberlerine konu olan Çilingiroğlu son dönemde iş insanı Mürsel Kaya ile yaşadığı dolu dizgin ilişkiyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlandıkları yönündeki iddialarla gündemi meşgul eden çiftin mutlu beraberliği hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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