Çetin Tekindor Hastanede! Rolünü Tamer Levent Devraldı

81 yaşındaki Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun "Çirkin" dizisindeki rolünü geçici olarak Tamer Levent üstlendi.

Çetin Tekindor Hastanede! Rolünü Tamer Levent Devraldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2026 17:06

Türk sineması ve tiyatrosunun duayen ismi Çetin Tekindor’dan sevenlerini derinden üzen acı haber geldi. 81 yaşındaki usta aktörün bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve sağlık sorunları nedeniyle yeni projesinin setine ara vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Ekranların dev ismi Tekindor’un sağlık durumu magazin gündemine bomba gibi düşerken rol aldığı dizinin yapım ekibinden radikal bir hamle geldi.

Ökkeş Karataş Karakterine Dev Transfer

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Çirkin" dizisinde "Ökkeş Karataş" karakterini canlandıran usta oyuncunun yokluğunda çekim takviminin aksamaması için acil önlem alındı. Çetin Tekindor’un hastanedeki tedavi süreci devam ederken rolü geçici olarak üstlenmesi için Türk tiyatrosunun bir diğer usta ismi Tamer Levent ile anlaşmaya varıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra Tekindor’un yeniden sete dönmesi bekleniyor.

Gizemli Hastalık Merak Konusu Oldu

Son olarak "Yalı Çapkını" dizisindeki Halis Ağa rolüyle fırtınalar estiren usta sanatçının hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ise henüz açıklanmadı. Dizi için kilo alarak fiziksel bir değişime giden oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada endişe yaratmıştı. Yapım kanadından hastalık iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken hayranları usta oyuncu için sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.

Yarım Asırlık Kariyeriyle Efsaneleşti

"Babam ve Oğlum", "Karadayı", "İçerde" ve "Av Mevsimi" gibi Türk sanat tarihine damga vuran yüzlerce projede yer alan 81 yaşındaki usta oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşarak setlere dönmesi bekleniyor. Müzik ve sinema dünyası duayen isimden gelecek sevindirici haberlere kilitlenmiş durumda.

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