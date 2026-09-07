Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, son günlerde yine adından söz ettiriyor. Kuşadası’ndaki konserinde yaşanan olayın ardından bu kez estetik sonrası görünümü ve yaptığı dikkat çeken açıklamayla gündeme geldi. Ersoy’un yeni görüntüsü kadar kendisi için kullandığı ifadeler de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Konser Gecesinde Tansiyon Yükselmişti

Bülent Ersoy, Kuşadası konserine yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli çıkınca salonda beklenmedik bir gerilim yaşanmıştı. Seyircilerden birinin “Saat kaç oldu, farkında mısınız?” sözleri üzerine sinirlenen Diva, sert tepki göstermiş ve seyirciyi küfrederek konser alanından göndermişti.

Yaşananların ardından açıklama yapan Ersoy ise sağlık sorunları nedeniyle serum aldığını söylemişti. Ünlü sanatçı, sözlerinin durduk yere söylenmediğini, kendisine yöneltilen sözlere karşılık verdiğini ifade etmişti.

“Bana Abla Demeyin” Dedi

Ersoy’un son dönemdeki değişimlerinden biri de geçirdiği “lolita estetiği” oldu. Temmuz ayında estetik operasyon geçiren Diva, yeni görünümüyle ilgili konuşurken yine kendine has tarzıyla dikkat çekti.

Ersoy, “Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin” diyerek esprili ama iddialı bir çıkış yaptı. Bu sözler kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Yüzüğünün Değeri de Dikkat Çekti

Bülent Ersoy’un son görüntüsünde yalnızca yüzündeki değişim konuşulmadı. Parmağındaki gösterişli yüzük de objektiflerden kaçmadı. Yaklaşık 12 karat olduğu belirtilen yüzüğün pembe safir ve pırlanta detaylarına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Diva’nın hem yeni görünümü hem de göz kamaştıran yüzüğü, sosyal medyada yeniden merak konusu oldu. Bülent Ersoy ise her zamanki gibi tarzı ve açıklamalarıyla magazin gündeminin merkezine oturmayı başardı.