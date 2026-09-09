Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”

Ozan Güven yıllar önce Meryem Uzerli ile hakkında çıkan aşk iddialarını bu kez tiyatro sahnesine taşıdı. “OMG” adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu geçmişte yaşanan bir telefon konuşmasını esprili bir şekilde anlatarak salondakileri kahkahaya boğdu. Güven’in anlattıkları o dönem magazin dünyasında konuşulan iddiaları da yeniden gündeme getirdi.

Her Şey Bir Magazin Haberiyle Başlamış

Ozan Güven ve Meryem Uzerli “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde birlikte rol almıştı. İkilinin dizideki uyumu bir dönem aşk yaşadıkları yönündeki iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. Hatta çıkan haberlerde Güven ve Uzerli’nin İstanbul’un Ulus semtinde birlikte ev baktıkları bile öne sürülmüştü.

İşte Güven de yıllar sonra o günlerde yaşananları sahnede anlattı. Üstelik hikâyeyi kendi mizah anlayışıyla süslemeyi de ihmal etmedi.

Meryem Uzerli Telefon Açınca Şaşırdı

Güven’in anlattığına göre çıkan haberlerin ardından Meryem Uzerli kendisini aradı ve “Ozan, çıkan haberleri gördün mü?” diye sordu. Uzerli’nin haber hakkında açıklama yapması konusunda Güven’e ısrar ettiği belirtildi.

Ancak Güven’in cevabı tam da kendisinden beklenecek türdendi. “Meryem’cim sen koskoca Hürrem Sultan’sın, ben Rüstem Paşa’yım. Birlikte oturacak olsak gider Topkapı Sarayı’nda otururuz, Ulus’ta ne işimiz var?” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Esprisi Meryem Uzerli’yi Kızdırmış

Güven’in anlattığına göre bu sözler Meryem Uzerli’nin pek hoşuna gitmedi. Uzerli’nin sinirlenerek telefonu kapattığını söyleyen oyuncu yıllar önce yaşanan bu anıyı sahnede yeniden canlandırmış oldu.

Ozan Güven’in anlattığı bu hikâye hem “Muhteşem Yüzyıl” dönemini hem ikili hakkında çıkan eski aşk iddialarını yeniden hatırlattı. Özellikle Topkapı Sarayı göndermesi ise gecenin en çok güldüren detaylarından biri oldu.