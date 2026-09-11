Hastaneye Kaldırılan Nev'in Son Hali! İlk Detaylar Geldi

Rock müziğin sevilen ismi Nev karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 1 haftadır gizlenen acı gerçeği dostu Aslı Gökyokuş duyurdu.

Hastaneye Kaldırılan Nev'in Son Hali! İlk Detaylar Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2026 16:22

"Zor", "Mühürlü Kaderim", "Benmişim" ve "Efkarlıyım" gibi hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nevzat Doğansoy namıdiğer Nev sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkuttu. Türk rock müziğinin 57 yaşındaki sevilen ismi Nev’in yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü ve durumunun hassasiyeti nedeniyle yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının hayranları endişeli bekleyişe geçti.

Sır Gibi Saklanan Gerçeği Aslı Gökyokuş Açıkladı

Müzik dünyasını sarsan bu üzücü gelişmenin detaylarını sanatçının yakın dostu müzisyen Aslı Gökyokuş sosyal medya hesabından paylaştı. Nev’in bir süredir ciddi sağlık problemleriyle boğuştuğunu belirten Gökyokuş sürecin neden gizli tutulduğunu da açıklığa kavuşturdu.

Başarılı müzisyen "Nevzat bu zorlu süreci yalnızca yakın çevresiyle yaşamayı seçti. Biz de onun isteğine ve mahremiyetine saygı duyduğumuz için bir haftadır herhangi bir açıklama yapmadık" ifadelerini kullandı.

Karaciğer Tedavisi Gören Nev’den Sevindiren Haber

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Nev’in son durumu hakkında da bilgi veren Aslı Gökyokuş sevenlerinin yüreğine su serpti. Sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirten Gökyokuş "Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor ancak sağlık değerleri sevindirici şekilde iyiye doğru gidiyor. En kısa sürede kendisinden çok daha güzel haberler alıp sizlerle paylaşmayı umuyoruz" diyerek dualar istedi.

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