Ünlü Şarkıcı Nev Entübe Edildi! Çoklu Organ Yetmezliği!

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi dillere pelesenk olan hit şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy bilinen adıyla Nev’den kahreden haber geldi. 3 Eylül'de ansızın bilinç kaybı yaşayarak acilen hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki sevilen sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulduğu açıklandı.

Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlandı

Hastaneye getirildikten hemen sonra durumu ağırlaşan Nev doktorların acil müdahalesiyle entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yaşam mücadelesi veren usta müzisyenin çoklu organ yetmezliği ile mücadele ettiği öğrenilirken hayranları ve sanat camiası derin bir üzüntüye boğuldu. Ünlü rock’çının sağlık durumundaki hassasiyet nedeniyle gözler hastaneden gelecek sevindirici bir habere çevrildi.

Sevindiren Gelişme: Entübasyon Süreci Sona Erdi!

Gelen son dakika bilgisine göre yoğun bakımdaki kritik takibi süren usta sanatçıdan sevindirici bir haber geldi. Yapılan yoğun tedaviler sonucunda Nev’in entübasyon sürecinden başarıyla çıkarıldığı duyuruldu. Yaşamsal takibi ve tedavisi yoğun bakımda devam eden müzisyenin durumunun kontrol altında tutulduğu ve değerlerinin yakından izlendiği bildirildi.

Menajerinden Bilgi Kirliliği Uyarısı

Sosyal medyada yayılan spekülasyonların önüne geçmek amacıyla açıklama yapan sanatçının menajeri İlker Ercan hastane çalışanlarına ve doktorlara teşekkür etti. Ercan kamuoyunun yalnızca kendisi tarafından yapılacak resmi duyurulara itibar etmesi gerektiğini belirterek usta sanatçı için duaların esirgenmemesini rica etti.