Mümtaz Sevinç Cinayetini Hatırlatıp İsyan Etti: "Yapamam!"

Sevilen oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından kısa süre önce Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldığı gerçeği magazin gündemine bomba gibi düştü. Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesiyle boşalan "Yadigar" karakteri için usta oyuncu Savaş Özdemir ile anlaşıldığının açıklanması sosyal medyada ve sanat camiasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Bir Ölümün Ardından Rolün Devam Etmesi Kabul Edilemez"

Vefat eden bir oyuncunun karakterine başka bir ismin getirilmesine ilk sert tepki Berna Laçin’den geldi. Kararı skandal olarak nitelendiren Laçin "Bir ölümün ardından rolün devam etmesi olacak şey değil! İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Belli ki kovulduğu söylentisi doğruymuş. Ölüm gerçekleştiğinde o rol de yok edilir veya yeni bir karakter yazılır" sözleriyle yapım şirketine yüklendi.

Ali Erkazan’dan Unutulmayan Mümtaz Sevinç Anısı

Gündeme oturan rol değişimi tartışmalarına usta oyuncu Ali Erkazan da geçmişte yaşadığı çarpıcı bir olayla dahil oldu. 2006 yılında sevgilisi tarafından bıçaklanarak trajik bir şekilde öldürülen oyuncu Mümtaz Sevinç’i hatırlatan Erkazan benzer bir teklifi geçmişte nasıl reddettiğini açıkladı.

"Ben Bu Etiği Çiğneyemem Diyerek Reddetmiştim"

Yaşanan acı olayın ardından kendisine merhum oyuncunun rolünün teklif edildiğini belirten Ali Erkazan "Mümtaz Sevinç rahmetli olduğunda Osman Yağmurdereli beni arayıp rolü devam ettirmemi istemişti. Ben 'Bunu yapamam, etik değil. Yeni bir karakter yazın oynayayım' diyerek teklifi geri çevirmiştim" ifadeleriyle meslektaşının anısına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.