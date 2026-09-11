Barış Kılıç’ın Gizli Aşkı İfşa Oldu! Gören Büyülendi

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği "Ömer Ünal" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Kılıç başarılı oyunculuk performansının yanı sıra karizmatik duruşuyla da adından söz ettiriyor. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden yakışıklı oyuncu bu kez eşiyle birlikte görüntülendi.

19 Yıllık Evlilik İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi ilke edinen Barış Kılıç 2007 yılında dünyaevine girdiği 19 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile katıldığı bir konserde objektiflere takıldı. Nadiren birlikte görüntü veren çift romantik halleri ve uyumlarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Batu ve Emir adında iki çocuk babası olan Kılıç’ın mutlu aile tablosu takdir topladı.

Güzelliğiyle Konsere Damga Vurdu: Yorum Yağdı!

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının sır gibi sakladığı eşi Ayşegül Kılıç zarafeti ve duru güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Sosyal medyaya düşen konser pozları kısa sürede viral olurken hayranları çifte beğeni ve övgü yağdırdı. Kullanıcılar fotoğrafın altına "Çok yakışıyorlar", "Eşi adeta büyülüyor", "Güzelliğine hayran kaldım" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İktisat Fakültesinden Ekranların Zirvesine

1978 Malatya doğumlu olan başarılı aktör İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezuniyeti sonrası Adını Feriha Koydum dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen usta oyuncu şimdilerde Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti ile fırtınalar estirmeye devam ediyor.