Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar

Filenin Sultanları yine tarih yazdı! A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden milliler, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Maçın son düdüğüyle birlikte sadece tribünlerde değil, sosyal medyada da büyük bir sevinç yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından şampiyonluk mesajları gelirken, ünlü isimler de Filenin Sultanları’nın bu tarihi başarısını kutlamayı unutmadı.

Ünlü İsimlerden Peş Peşe Paylaşımlar

Şampiyonluk sonrası sosyal medya adeta kırmızı-beyaz renklere büründü. Birce Akalay, Ahu Yağtu, Bora Cengiz, Mustafa Mert Koç, Burcu Kara, Fırat Parlak ve Buse Terim gibi birçok ünlü isim, milli takımın başarısını paylaşımlarıyla kutladı.

Oyunculardan şarkıcılara kadar pek çok tanınmış isim, Filenin Sultanları’nın sahadaki mücadelesinden duyduğu gururu takipçileriyle paylaştı. Şampiyonluk sevincine ortak olan ünlülerin mesajları da kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Şampiyonluk Gururu Her Yere Yansıdı

Filenin Sultanları’nın İtalya karşısındaki mücadelesi baştan sona büyük heyecana sahne oldu. Beş sete uzanan karşılaşmanın ardından gelen galibiyet, milli takımın Avrupa’daki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu, spor dünyasında olduğu kadar magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin peş peşe yaptığı paylaşımlar, bu tarihi gecenin coşkusunu daha da büyüttü.

Kısacası Filenin Sultanları bir kez daha hepimizi ekran başına kilitledi, finalde gelen zafer ise Türkiye’ye unutulmaz bir gece yaşattı.