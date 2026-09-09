Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı!

Berk Oktay babalıkla ilgili samimi sözleriyle gündeme geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mira Milena artık 2 yaşında. Kızıyla birlikte geçirdiği zamanı anlatırken aslında babalığın kendisi için ne kadar büyük bir değişim olduğunu da gözler önüne serdi.

Anlattıkları “Çocuk büyütmek sadece çocuğun büyümesi değil insanın kendisinin de değişmesi” sözünü adeta doğruladı.

Aşkları Setten Evliliğe Uzandı

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un aşkı birlikte rol aldıkları “Savaşçı” dizisinin setinde başlamıştı. Önce arkadaş olan ikilinin ilişkisi zamanla aşka dönüşmüş 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini resmiyete taşımışlardı.

Yaklaşık iki yıl sonra ise hayatlarına bambaşka bir heyecan eklendi. Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’yı kucaklarına alıp ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

“Ben de Onunla Birlikte Büyüyorum”

Kızıyla ilgili konuşan Berk Oktay’ın özellikle bir sözü dikkat çekti. Ünlü oyuncu Mira’nın her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini söylerken kendisinin de bu süreçte değiştiğini anlattı. “Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorsun. Ben dört gündür yurt dışındaydım, geldim daha büyümüş gördüm. Ben de onunla birlikte büyüyorum” sözleriyle babalık deneyimini anlattı.

Kızından Uzak Kalmak Zor Geliyor

Oktay’ın sözlerinden kızının büyüme sürecindeki her anını yakından takip etmek istediği de anlaşılıyor. Araya yalnızca birkaç günlük bir ayrılık girmesine rağmen Mira’yı daha büyümüş görmek ünlü oyuncunun dikkatini çekmiş.

Sosyal medyada paylaştıkları aile fotoğraflarıyla da sık sık mutlulukları belgeleniyor. Son açıklama ise gösterişli paylaşımlardan çok baba-kız arasındaki bağın ne kadar özel olduğunu ortaya koydu.