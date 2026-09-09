Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı!

Berk Oktay 2 yaşındaki kızı Mira Milena ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Birkaç günlük ayrılığın ardından kızını daha büyümüş gören oyuncu duygulandı.

Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 20:10

Berk Oktay babalıkla ilgili samimi sözleriyle gündeme geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mira Milena artık 2 yaşında. Kızıyla birlikte geçirdiği zamanı anlatırken aslında babalığın kendisi için ne kadar büyük bir değişim olduğunu da gözler önüne serdi.

Anlattıkları “Çocuk büyütmek sadece çocuğun büyümesi değil insanın kendisinin de değişmesi” sözünü adeta doğruladı.

Aşkları Setten Evliliğe Uzandı

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un aşkı birlikte rol aldıkları “Savaşçı” dizisinin setinde başlamıştı. Önce arkadaş olan ikilinin ilişkisi zamanla aşka dönüşmüş 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini resmiyete taşımışlardı.

Yaklaşık iki yıl sonra ise hayatlarına bambaşka bir heyecan eklendi. Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’yı kucaklarına alıp ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

“Ben de Onunla Birlikte Büyüyorum”

Kızıyla ilgili konuşan Berk Oktay’ın özellikle bir sözü dikkat çekti. Ünlü oyuncu Mira’nın her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini söylerken kendisinin de bu süreçte değiştiğini anlattı. “Her geçen gün yeni bir şey öğreniyorsun. Ben dört gündür yurt dışındaydım, geldim daha büyümüş gördüm. Ben de onunla birlikte büyüyorum” sözleriyle babalık deneyimini anlattı.

Kızından Uzak Kalmak Zor Geliyor

Oktay’ın sözlerinden kızının büyüme sürecindeki her anını yakından takip etmek istediği de anlaşılıyor. Araya yalnızca birkaç günlük bir ayrılık girmesine rağmen Mira’yı daha büyümüş görmek ünlü oyuncunun dikkatini çekmiş.

Sosyal medyada paylaştıkları aile fotoğraflarıyla da sık sık mutlulukları belgeleniyor. Son açıklama ise gösterişli paylaşımlardan çok baba-kız arasındaki bağın ne kadar özel olduğunu ortaya koydu.

Benzer Haberler
Beril Pozam’dan Güldüren Hamilelik Hamlesi! Beril Pozam’dan Güldüren Hamilelik Hamlesi!
İlhami Adsal’a Acı Veda! Son Yolculuğunda Yalnız Kaldı İlhami Adsal’a Acı Veda! Son Yolculuğunda Yalnız Kaldı
Okan Karacan Bilgisayar mı Çaldı? Görüntüler Ortaya Çıktı Okan Karacan Bilgisayar mı Çaldı? Görüntüler Ortaya Çıktı
Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Sert Çıkış! “Size Hesap Vermem” Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Sert Çıkış! “Size Hesap Vermem”
Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız” Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
Aşk ve Taht İçin Bomba Gelişme! 32 Ülkeye Birden Satıldı Aşk ve Taht İçin Bomba Gelişme! 32 Ülkeye Birden Satıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
  • 09-09-2026 17:54

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
  • 03-09-2026 20:00

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar
  • 07-09-2026 11:06

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar