Alişan Çağla Şıkel’e Pusu Kurdu! Sonucu Şok Etti

Magazin dünyasının en yakın ve eğlenceli dostları arasında yer alan ünlü türkücü Alişan ile başarılı sunucu Çağla Şıkel yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Aralarındaki sarsılmaz dostlukla yıllardır adlarından söz ettiren ikili bu kez stüdyo arkasında yaşanan eğlenceli ve bir o kadar da komik anlarla takipçilerini güldürdü.

Büyük Bir Heyecanla Korkutmak İstedi

Yakın arkadaşı Çağla Şıkel’e unutamayacağı bir şaka hazırlayan Alişan pusuya yatarak ünlü sunucuyu ansızın korkutmak istedi. Gizlice Şıkel'in arkasından yaklaşan ve büyük bir patlamayla arkadaşını sıçratmayı hedefleyen ünlü türkücünün planları hiç de umduğu gibi gitmedi. Alişan'ın tüm çabasına rağmen Şıkel’in sergilediği inanılmaz soğukkanlılık izleyenleri hayrete düşürdü.

"İnsan Ufak da Olsa Bir Korkar Be!"

Yapılan ani hamle karşısında istifini hiç bozmayan kılı bile kıpırdamayan Çağla Şıkel’in bu aşırı sakin tavrı karşısında Alişan neye uğradığını şaşırdı. Beklediği çığlık veya panik tepkisini alamayan ünlü türkücü yaşadığı büyük şaşkınlığı gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiren Alişan videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak "İnsan ufak da olsa bir korkar be!" notuyla kankasına takıldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

İkilinin kahkaha dolu bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Takipçileri videonun altına "Çağla'nın soğukkanlılığı şaka mı?", "Alişan'ın karizması fena çizildi" ve "Yılların dostluğu böyle eğlenceli olur" şeklinde binlerce sempati dolu yorum yaptı. Yıllardır süren dostluklarıyla imrendiren ikili bir kez daha magazin dünyasında neşe kaynağı oldu.