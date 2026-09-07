Cem Yılmaz GORA’yı Unuttu! Yeni Filmi Belli Oldu

Kalp krizi sonrası sağlığına kavuşan Cem Yılmaz yeni film kararını açıkladı. Ünlü komedyen “GORA değil, Cafer Dönüyor” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Cem Yılmaz GORA’yı Unuttu! Yeni Filmi Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 10:11

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, şimdi ise bambaşka bir haberle gündemde. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklayan ünlü komedyen, evinde dinlenirken sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Yılmaz’ın son paylaşımı ise özellikle sinemaseverleri heyecanlandırdı. Ünlü komedyen, yaşadığı sağlık sorununu bir dönüm noktası olarak gördüğünü ve yeni bir film için kolları sıvadığını duyurdu.

“Cafer Dönüyor” Sürprizi

Cem Yılmaz, yeni projesinin adını da ilk kez açıkladı. Komedyen, “GORA değil, Cafer Dönüyor” diyerek hayranlarına sürpriz yaptı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yılmaz, yaşadığı kalp krizinin kendisine hayatında bazı şeyleri yeniden düşünme fırsatı verdiğini belirterek mizah anlayışını yeni filminde farklı bir şekilde ortaya koyacağını söyledi. Açıklamasından, “Cafer Dönüyor” projesine oldukça iddialı hazırlandığı anlaşılıyor.

GORA Hayranlarını Heyecanlandıran Detay

Cem Yılmaz’ın yeni film açıklamasında GORA’ya da gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı. Komedyen, yeni dönemde asıl ihtiyacın ve trendin başka bir yerde olduğunu düşündüğünü belirterek tercihini Cafer karakterinden yana kullandı.

Bu açıklama, özellikle Yılmaz’ın eski filmlerini seven takipçilerini heyecanlandırdı. Şimdilik filmin ne zaman çekileceği ya da kadroda kimlerin yer alacağı bilinmiyor. Ancak “Cafer Dönüyor” ismi bile şimdiden merak uyandırmayı başardı.

Sigarayı Bıraktı Kiloları Verdi

Öte yandan Cem Yılmaz, kalp krizinin ardından hayatında bazı değişiklikler yaptığını da açıklamıştı. Sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini söyleyen komedyen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etmişti.

Yılmaz ayrıca, kalp ve damar sağlığının önemine dikkat çekerek takipçilerine kontrollerini ihmal etmemeleri yönünde mesaj vermişti. Şimdi ise gözler “Cafer Dönüyor” projesinden gelecek yeni detaylarda.

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