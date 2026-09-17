Zehra Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a Övgü Yağmuru: "Annem Çok Başarılı ve Güzel!"

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle samimi ve ayaküstü bir sohbet gerçekleştiren genç iç mimar sağlıklı yaşam alışkanlıklarından annesinin müzik dünyasındaki başarısına stüdyo projelerinden evlilik iddialarına kadar pek çok konuda merak edilen soruları yanıtladı.

Fit Halimi Düzenli Beslenme ve Yürüyüşe Borçluyum

Yeniköy Sahili'nde hemen hemen her gün düzenli olarak yürüdüğünü ve sporunu aksatmadığını belirten Zehra Çilingiroğlu fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sağlıklı yaşamın kendisi için bir öncelik olduğunu dile getiren Çilingiroğlu "Fit halimi yürüyüş ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam önemli" diyerek formunu koruma sırrını paylaştı.

Annesi Hülya Avşar'ın 28 yıl önce seslendirdiği efsaneleşmiş "Ah Be Güzelim" şarkısının remix versiyonuyla yeniden müzik dünyasına damga vurmasını da değerlendiren Çilingiroğlu annesine övgüler yağdırdı. Güzel isim "Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın. Onu tebrik ediyorum. 28 yıl önce söylediği Ah Be Güzelim şarkısı remix versiyonuyla birlikte geri döndü. Şarkı resmen benimle aynı yaşta ne denir bilemiyorum. Bu zamanda yapılmıyor böyle şarkılar. Gelen tepkiler de bildiğim kadarıyla çok iyi yönde" ifadelerini kullandı.

Sesime Güvenmiyorum İç Mimarım

Muhabirlerin "Anneniz Hülya Hanım ile bir şarkı düet yapmak ister miydiniz?" sorusunu tebessümle karşılayan Çilingiroğlu müzik alanında bir iddiası olmadığını esprili bir dille anlattı. İç mimarlık mesleğine odaklandığını belirten genç isim "Ben iç mimarım müzikle ilgili bir olayım maalesef yok. Bütün yaz tatil yapamadım yeni bir stüdyo kurdum kendime. İşimle ilgili onun üzerinde gittim geldim. Sesime pek güvenmiyorum" cevabını verdi.

Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik sürdüren Çilingiroğlu evlilik soruları karşısında ise özel hayatının gizliliğine vurgu yaptı. Çilingiroğlu "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel yolunda ilerliyor" diyerek yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.