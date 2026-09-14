ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

ATV ekranlarının yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olan Güneşin Doğduğu Yer izleyicileri ekran başına kilitleyecek fırtınalı bir aşk ve aile dramıyla yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Yapımını TİMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin üstlendiği güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Merakla beklenen dev yapım 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV'de izleyiciyle buluşacak.

Almanya'dan Adana'ya Uzanan Fırtınalı Bir Aşk Hikayesi

Aşk, ihanet, aile bağları ve köklü sırların iç içe geçeceği dizinin odağında Kenan Kozan (Burak Özçivit) ile Leyla Breger'in (Beyza Gümülcine) Almanya'da filizlenip Adana'nın sıcak topraklarına uzanan tutkulu ve bir o kadar da çalkantılı aşkı yer alıyor.

Büyük bir tutkuyla başlayan Kenan ve Leyla aşkı, evlilikleri ve çocuklarının dünyaya gelişiyle bambaşka bir boyuta taşınır. Ancak hayatın karşılarına çıkardığı beklenmedik ve sarsıcı olaylar, hem bu büyük aşkı hem de ikilinin kurduğu yuvayı çetin bir sınavla karşı karşıya bırakır. Yaşanan kırılmaların ardından Leyla'nın yolu, Almanya'dan Adana'ya yani Kenan'ın geçmişinin köklerinin ve ailesinin tam kalbine— uzanacaktır. Leyla'yı Adana'ya getiren gizemli sebep ve onun gelişiyle ortalığa saçılacak yıllanmış sırlar dizinin ana merak unsurlarını oluşturuyor.

Kenan Kozan Ve Leyla Breger Karakterlerinin Detayları

Başarılı aktör Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan Adana'nın en köklü ve nüfuzlu ailelerinden biri olan Kozanların iyi eğitimli, zeki, karizmatik ve güçlü oğludur. Ailesine ve değerlerine bağlılığıyla tanınan Kenan, sevdiklerini korumak için her türlü mücadeleye hazırdır.

Güzel ve yetenekli oyuncu Beyza Gümülcine'nin hayat verdiği Leyla Breger ise dik duruşu, güçlü karakteri ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeker. Hayatına, aşkına ve evlatlarına sahip çıkmaktan bir an bile vazgeçmeyen Leyla, Adana'ya adım attığı andan itibaren tüm dengeleri değiştirecektir. İki güçlü karakterin hem birbirlerine olan tutkusu hem de aileleri ve çocukları uğruna verecekleri amansız mücadele, yeni sezonda izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşatacak.

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında.