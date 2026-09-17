Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Devlet Tiyatroları'ndan emekli oyuncu ve yönetmen Münir Canar 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber, Film-San Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından duyurulurken usta sanatçının vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Devlet Tiyatroları'ndan Taziye Mesajı: Seni Çok Özleyeceğiz

Meddah 2012, Köy Doktoru, Eyyvah Eyvah ve Kaynanalar gibi pek çok başarılı yapımda rol alan usta sanatçı için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duygusal bir veda mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamız Münir Canar'ı kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz."

Film-San Vakfı da yayımladığı taziye mesajında "Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Münir Canar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Sanatçı Dostlarından Duygusal Vedalar

Münir Canar'ın vefat haberinin ardından tiyatro ve sinema dünyasından ünlü isimler üzüntülerini paylaştı:

Selçuk Yöntem: "Münir ağabey verdiğin hayat derslerini ve tiyatro üzerine eğitimini unutmayacağım. Çok üzgünüm. İyi ki hayatımda oldun, nur içinde yat."

Melek Baykal: "Sevgili Münir, ne çok anımız var birlikte… Birer birer geçti bugün gözümün önünden… Vefatın çok üzdü beni nurlarda uyu inşallah. Türk tiyatrosu büyük bir ustasını kaybetti hepimizin başı sağ olsun… Seni hep güzel hatırlayacağız hiç unutmayacağız."

Süha Uygur: "Münir Canar usta da veda etmiş. Değerliydi kıymetliydi. Devlet Tiyatrosu ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun."