Hande Erçel’den Bomba Değişim! Sarı Saçlarıyla Olay Yarattı

Hande Erçel reklam çekimi için sarı peruk takarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Yıllardır koyu saçlarıyla tanınan oyuncunun yeni imajı büyük şaşkınlık yarattı.

Hande Erçel’den Bomba Değişim! Sarı Saçlarıyla Olay Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 19:24

Hande Erçel’i yıllardır koyu saçlarıyla görmeye alışmıştık. Ancak ünlü oyuncu katıldığı bir marka çekiminde yaptığı imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı. Reklam filmi için kamera karşısına geçen Erçel bu kez uzun ve açık renkli sarı saçlarıyla objektiflere poz verdi.

İlk bakışta saçlarını gerçekten boyattığı düşünülebilecek bu değişikliğin aslında geçici olduğu ortaya çıktı. Erçel çekimler sırasında sarı bir peruk kullandı. Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Sarı Saçlarla Bambaşka Biri Gibi

Hande Erçel’in yeni görüntüsündeki en dikkat çekici detay uzun sarı saçları oldu. Yıllardır koyu saç rengiyle gördüğümüz oyuncu bu kez tamamen farklı bir tarzla kameraların karşısına geçti.

Siyah bir kombin tercih eden Erçel yeni saçlarıyla verdiği pozlarda oldukça farklı bir görüntü sergiledi. Çekimden paylaşılan karelerde hem sarı peruklu hali hem de doğal görünümüyle verdiği pozlar yer aldı.

Oyuncunun bu değişikliği kalıcı bir saç dönüşümü değil reklam filmi için hazırlanan geçici bir imaj çalışması olarak yapıldı.

Takipçileri de Yeni Halini Konuştu

Erçel’in sarı saçlı görüntüleri sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Oyuncuyu genellikle koyu saçlarla görmeye alışan takipçileri yeni tarzına kayıtsız kalmadı.

Öte yandan Hande Erçel son dönemde yalnızca projeleriyle değil, ailesiyle ilgili gelişmelerle de sık sık gündeme geliyor. Ablası Gamze Erçel’in ikinci kez anne olmaya hazırlanması da magazin dünyasında büyük ilgi görmüştü.

Ancak bu kez tüm dikkatler Hande Erçel’in sarı saçlarına çevrildi. Geçici olduğu belirtilen bu imaj değişikliği oyuncunun alışılmış görünümünden oldukça farklı olması nedeniyle sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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