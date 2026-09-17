Teşkilat'a Yıldız Yağmuru! Uğur Yücel ve Bensu Soral'lı Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

TRT 1'in tam altı sezondur ekranlarda fırtınalar estiren, yüksek temposu ve nefes kesen operasyon sahneleriyle reyting rekorları kıran iddialı dizisi Teşkilat yedinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekran başındakilerin uzun süredir merakla beklediği "Teşkilat ne zaman başlayacak?" sorusu yanıtını bulurken diziden yayınlanan aksiyon dolu ilk fragman sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.

Teşkilat Ne Zaman Başlıyor? İşte Yayın Tarihi

Görkemli sahneleri ve yenilenen dünyasıyla yedinci sezona merhaba demeye hazırlanan fenomenden ilk tanıtım geldi.

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin gibi isimlerin yer aldığı mevcut kadrosunu dev transferlerle güçlendiren dizi 20 Eylül Pazar akşamı yeni sezonun ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kadroya Yıldız Yağmuru: İşte Kadroya Katılan Yeni Oyuncular

Karargahtan sahaya uzanan heyecan dolu operasyon görüntülerinin damga vurduğu yedinci sezon tanıtımında kadroya yeni katılan iddialı oyuncular da ilk kez canlandıracakları karakterlerle seyirci önüne çıktı.

Dizinin yeni sezon kadrosuna Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve duayen oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Vatanları için görev yapan Teşkilat mensupları bu sezon da sınır ötesi operasyonlarda ve zorlu mücadelelerde ter dökecek.