Bülent Ersoy'dan Bursa'da Unutulmaz Şov! Dansı ve Enerjisiyle Sosyal Medyayı Salladı

Türk sanat müziğinin Diva'sı usta sanatçı Bülent Ersoy dün akşam Bursa'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz sonuna damga vuran turne programı kapsamında sahneye çıkan 74 yaşındaki usta sanatçı adeta gençlik yıllarındaki enerjisine geri döndü. Şık tarzı ve büyüleyici performansıyla dikkat çeken Diva sahnede adeta dans ederek hayranlarını coşturdu.

Kırmızı Püsküllü Kıyafeti ve Enerjik Dansıyla Sahnede Fırtına Estirdi

Yaz boyunca farklı şehirlerde aralıksız sürdürdüğü turne programı kapsamında 16 Eylül Çarşamba akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkan Bülent Ersoy sahne şovuyla geceye damgasını vurdu. Özel tasarım kırmızı püsküllü, omzu açık iddialı bir kıyafet tercih eden usta sanatçı, stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Performansı boyunca sahnenin bir ucundan diğer ucuna hareket ederek enerjik adımlar atan Ersoy kollarını açarak şarkılarına eşlik eden coşkulu kalabalığı selamladı. Sahnenin farklı noktalarında pozlar veren ve adeta dans eder gibi hareketler sergileyen Diva'nın bu enerjik halleri konsere damga vurdu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu: 74 Yaşında Gençlik Enerjisi!

Konseri izlemeye gelen müzikseverlerin cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı renkli görüntüler kısa sürede viral oldu. Son dönemde katıldığı sahne performanslarında tercih ettiği iddialı ve renkli kıyafetlerle gündemden düşmeyen sanatçı enerjisiyle bir kez daha magazin dünyasının ilk sırasına yerleşti.

Bursa'daki unutulmaz performansının ardından konser takvimine ara vermeden devam edecek olan usta sanatçının, önümüzdeki günlerde de farklı şehirlerde hayranlarıyla buluşmaya devam edeceği öğrenildi.