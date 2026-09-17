Sevdan Bir Ateş Reytingleri Altüst Etti! 2. Bölümüyle Zirvenin Yeni Sahibi Oldu

Yeni sezonda ekran yolculuğuna başlayan birçok yapım düşük reyting oranlarıyla açılış yaparken ekranların yeni gözdesi Sevdan Bir Ateş ikinci bölümüyle müthiş bir yükseliş grafiği çizdi. Tuzlu Kahve dizisinin ardından büyük bir atağa kalkan yapım izleyiciden tam not alarak reyting listelerini altüst etti. CNP Film imzalı, başrollerini başarılı ve karizmatik aktör Murat Ünalmış ile güzel oyuncu Özge Özacar'ın paylaştığı iddialı dizi yeni sezonun şu ana kadarki en yüksek reyting oranlarına imza atarak büyük bir başarıya ulaştı.

Kapadokya Bereketi: Tüm Kategorilerde Zirveye Yerleşti

Uzun soluklu ve reyting rekortmeni projelerin başarılı yönetmeni Murat Saraçoğlu'nun Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde çektiği Sevdan Bir Ateş dün akşam ekrana gelen heyecan dolu ikinci bölümüyle adeta şov yaptı.

Büyüleyici görselliği ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım Total'de 7.42, AB grubunda 6.82 ve ABC1 kategorisinde 7.88 reyting oranlarına ulaşarak tüm kulvarlarda günün birincisi oldu ve zirvenin yeni sahibi haline geldi.

Aşk ve Taht İkinci Bölümüyle Reyting Yarışında Geride Kaldı

Dün akşamın reyting rekabetinde öne çıkan bir diğer yapım ise atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht oldu. Dizi ikinci bölümüyle beklenen reyting çıkışını yakalayamadı.

Aşk ve Taht ikinci bölümüyle reyting sıralamasında Total'de 2.09 reytingle 11., AB grubunda 1.75 reytingle 9. ve ABC1 kategorisinde ise 2.07 reyting alarak 10. sırada yer bulabildi. Sevdan Bir Ateş'in yakaladığı bu büyük çıkış yeni sezondaki reyting dengelerini şimdiden değiştireceğinin sinyalini verdi.