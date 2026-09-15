Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

TRT 1 ekranlarının dev bütçeli, tarihi ve görkemli dönem yapımı Mehmed Fetihler Sultanı izleyicilerin merakla beklediği dördüncü sezonunu açmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdiği reyting rekortmeni dizi yeni sezonda yaşanacak büyük zaman atlamasıyla birlikte adeta baştan aşağı bir kabuk değişimine gidiyor. Hikayenin ve dönemin ilerlemesiyle kadrosu neredeyse tamamen yenilenen efsane yapımın ekibine son dönemin öne çıkan yetenekli isimlerinden Onur Yenidünya da dahil oldu.

84. Bölümle Dördüncü Sezon Başlıyor: Yatağan Ağa Geliyor!

TRT 1'in Salı akşamlarına damga vuran dizisi bugün yayınlanacak olan 84. bölümüyle dördüncü sezonuna merhaba diyor. Yeni sezonda seyircileri ekran başına kilitleyecek yeni karakterler ve sert güç mücadeleleri dikkat çekecek.

Dizinin iddialı kadrosuna katılan Onur Yenidünya dördüncü sezonda Yatağan Ağa karakterine hayat verecek. Osmanlı sarayındaki ve ordu kademesindeki dengeleri değiştirecek bir rolle ekrana gelecek olan oyuncu karakterin güçlü duruşu ve aksiyon dolu sahneleriyle döneme damga vurmaya hazırlanıyor.

Hem Ekranlarda Hem Sinema Perdesinde Onur Yenidünya Rüzgarı

Geçtiğimiz yaz sezonunu oldukça yoğun ve temposu yüksek bir çalışma takvimiyle geçiren Onur Yenidünya yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek. Sadece ekranların dev projesi Mehmed Fetihler Sultanı ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkmakla kalmayacak olan yetenekli oyuncu aynı zamanda beyaz perdede de boy gösterecek.

Yaz boyunca çekimlerini tamamladığı ve başrolünde yer aldığı iki ayrı sinema filminin yakın zamanda vizyona girmesi planlanıyor. Hem televizyon dizisi hem de sinema projeleriyle yoğun bir maratona giren başarılı oyuncunun performansı şimdiden hayranları ve sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Görkemli prodüksiyonu, yenilenen dev kadrosu ve sürprizlerle dolu dördüncü sezonuyla Mehmed Fetihler Sultanı bugün yayınlanacak 84. bölümüyle TRT 1'de!