Deniz Celiloğlu Susuz Yaz Dizisiyle Anlaştı! İşte Canlandıracağı Şaşırtıcı Rol

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı iddialı proje Susuz Yaz için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayında Adana'da sete çıkması planlanan ve oyuncu kadrosunun şive derslerine başladığı dizinin kadrosuna son olarak başarılı ve usta aktör Deniz Celiloğlu dahil oldu.

Bahar ve Murtaza'nın Zaaflarıyla Ailesini Yıkan Babası: Resul

Başarılı oyuncu Deniz Celiloğlu dizide hikayenin gidişatını ve aile dinamiklerini doğrudan etkileyen kilit karakterlerden Resul'e hayat verecek.

Resul; Bahar (Lizge Cömert) ve Murtaza'nın (Özgür Daniel Foster) babası olarak seyirci karşısına çıkacak. Kumara ve pavyon hayatına olan düşkünlüğü yüzünden elindeki tarlaları kaybeden Resul zaafları nedeniyle çocuklarının parasızlıktan ölümüne kadar giden süreçte ailesine çok ağır bedeller ödetmiş karanlık bir baba figürünü canlandıracak.

Ekim Ayında Adana'da Sete Çıkılıyor

Sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan eserin televizyon uyarlaması niteliğindeki Susuz Yaz Adana'nın atmosferinde çekilecek. Oyuncuların bölge şivesine hakim olmak adına yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiği yapımın yeni sezonda Kanal D'nin en güçlü projelerinden biri olması bekleniyor.